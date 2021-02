Przejściowe adidasy na wiosnę 2021 z wyprzedaży. Już NIE sneakersy na grubej platformie będą hitem!

Szukasz butów idealnych na wiosnę 2021, zwłaszcza na okres przejściowy, kiedy temperatury sięgają już powyżej 10 stopni Celsjusza? Znaleźliśmy dla was 5 modeli butów, które skradną wasze serca i będą ideałem na początek wiosny. Jeśli chcesz postawić na wygodny model butów, postaw na klasyczne adidasy. Ale uwaga! W tym sezonie już nie sneakersy na grubej platformie będą hitem, a lekkie, czasem nawet siateczkowe adidasy. Poniżej przedstawiamy te, w których się zakochasz! Wszystkie kosztuję mniej niż 300 złotych, a większość z nich dostępna jest obecnie na wyprzedaży.

Calvin Klein, sneakersy, 279 zł

Proste beżowe sneakersy od Calvina Kleina kupisz teraz za 279 zł (wcześniej 449 zł). Delikatne i bardzo dziewczęce, wykonane z przewiewnej siateczki będą świetnie pasować do jasnych jeansów.

Nike, lawendowe lekkie sneakersy, 239 zł

Piękne lawendowe adidasy od Nike będą niezwykle lekko prezentować się na twoich nogach. Kosztują 239 złotych.

Sneakersy NEW BALANCE w kolorze pudrowego różu, 189 zł

Sneakersy NEW BALANCE w kolorze pudrowego różu to nasza perełka. Kosztują teraz 189 złotych (do niedawna 249 zł). Warto w nie zainwestować po pierwsze ze względu na klasyczny kształt, który jest ponadczasowy. Po drugie, ze względu na piękny kolor. Pudrowy róż rządzi!

Trampki CONVERSE, 379 zł

Białe trampki Converse to sportowe buty, których nikomu nie trzeba przedstawiać. To po prostu klasyka, którą powinna mieć w szafie każda kobieta i każdy mężczyzna. Model przed kostkę kupicie na Eobuwie.pl za 379 złotych.

Odjechane sneakersy STEVE MADDEN

Odjechane białe sneakersy od marki STEVE MADDEN kosztują 449 zł i są naszy

Na który z modeli się zdecydujesz?