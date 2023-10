Hitowy podkład w Rossmannie od Bielendy jest teraz na wyprzedaży! Na pewno znacie podkład Insta Make-up Magic Nude tej marki, ale jeśli jeszcze go nie wypróbowałyście, to świetna okazja, żeby to zmienić. Zwłaszcza że jest teraz dostępny w Rossmannie w bardzo okazyjnej cenie. Pierwotna cena tego podkładu to 12,99 zł - teraz może być wasz za zaledwie 9,99 zł. Promocja trwa od 16.04.2021 do 04.05.2021, lub do wyczerpania zapasów.

Bielenda Make-up Magic Nude - to hit na KWC

Ten matujący fluid, jak zapewnia producent, poprawia wygląd cery mieszanej i tłustej. Matuje skórę, nadaje jej aksamitne wykończenie oraz jednolity wygląd. Do tego tuszuje niedoskonałości, przebarwienia i drobne zmarszczki. Co ważne, ten fluid dopasowuje się do cery, dając naturalny i świeży efekt. To nie koniec zalet! Fluid zawiera witaminę B3, która ogranicza błyszczenie, reguluje wydzielanie sebum i zmniejsza widoczność porów.

Podkład od Bielendy Make-up Magic Nude cieszy się wśród Wizażanek dużą popularnością, które są zachwycone stosunkiem jakości do ceny. Podkład polskiej marki zdobył 4,3 na 5 możliwych gwiazdek.

- Fluid jest calkiem przyjemny, dobrze sie go naklada na skore twarzy (ja zawsze nakladam palcem, tak jest najlepiej ), fluid nie roluje sie i ma jednolity wygląd - bez efektu maski co jest bardzo na plus. Ja wzielam odcien 01 i jest dla mnie rewelacyjny do mojej cery. Podklad nie splywa nawet po calym dniu.

- Jak na takie pieniądze podkład sprawdza się rewelacyjnie. Konsystencja jest bardzo przyjemna, lekka, aksamitna, ale nie lejąca się więc nie spływa z twarzy- jest bardziej kremowa. Fluid bardzo dobrze kryje niedoskonałości - krycie jest średnie ale można je stopniować - choć nie jest to fluid kryjący u mnie zakrywa wszystko, co chce zakryć. Co do matu jest to bardziej satynowy mat, co mi osobiście bardzo odpowiada. Ten podkład jest jednym z moich ulubionych.

- Produkt spełnia swoje zadanie, może nie jest najlepiej matującym produktem, ale jestem z niego zadowalana. Dodatkowo kryje niedoskonałości, a przy tym jest bardzo aksamitny i daje naturalny wygląd, bez efektu maski. Za taką cenę produkt jest naprawdę dobry i godny polecenia! :) - piszą Wizażanki.

Pierwotna cena tego podkładu to 12,99 zł - teraz może być wasz za zaledwie 9,99 zł.

Mat. pras.

Na Instagramie produkty Bielendy cieszą się popularnością, zwłaszcza podkłady tej marki!