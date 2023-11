Promocja -55 proc. w Rossmannie na kosmetyki do makijażu coraz bliżej! Już niedługo będzie można kupić wszystkie produkty do make-upu w promocyjnych cenach. Rossmann szykuje prawdziwą gratkę dla wszystkich miłośniczek kolorówki i zaczyna zdradzać coraz więcej informacji związanych z promocją. Już wiadomo m.in. kiedy dokładnie ruszy promocja i ile potrwa, a także co będzie można kupić.

Data i zasady promocji w Rossmannie -55 proc.

Początkowo do sieci trafiły niesprawdzone informacje, jakoby promocja w Rossmannie miała ruszyć 16 kwietnia dla klientów VIP i 19 kwietnia dla wszystkich. Teraz jednak Rossmann na swoim profilu na Instagramie ogłosił już, że promocja zacznie się 19 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. W tych dniach będzie można kupić wszystkie produkty do makijażu aż o 55 proc. taniej. Rossmann zdradził także, że trzeba będzie kupić 3 różne kosmetyki z innymi kodami kreskowymi, aby móc skorzystać z promocji. W tym przypadku zasady nie uległy zmianie w porównaniu do poprzednich akcji promocyjnych Rossmanna.

Co warto kupić na promocji w Rossmannie?

Dzięki niskim o 55 proc. cenom na promocji w Rossmannie zdecydowanie można poszaleć i kupić produkty, po które nie sięgnęłoby się na co dzień, gdy są sprzedawane w regularnych cenach. Warto na pewno kupić nowości kosmetyczne i produkty, które chce się przetestować. Można także uzupełnić kosmetyczkę o produkty na lato: lekkie fluidy i podkłady, kolorowe szminki do ust czy trwałe cienie do powiek. Tym razem skupimy się na tych ostatnich i podpowiemy wam, które cienie zdecydowanie warto kupić w promocji w Rossmannie i w jakich cenach będą w ofercie drogerii. Zobaczcie galerię poniżej!