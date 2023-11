Black Friday już za chwilę! To doskonała okazja, by taniej kupić świąteczne prezenty. Nie wiesz, co się spodoba? Postaw na klasykę, która zawsze się sprawdza: bliskiej kobiecie podaruj przepiękną paletę do makijażu. Przejrzeliśmy sklepy i znaleźliśmy najlepsze palety, które teraz można upolować taniej!

Black Friday 2019: przecenione palety do makijażu

Jesteś kosmetykoholiczką? Black Friday to twój moment! Biegnij po zapas sprawdzonych podkładów i kosmetyków rozświetlających. W końcu za chwilę startuje sezon imprez świątecznych, sylwestrowych i karnawałowych. I koniecznie sprawdź, co przygotował na Black Friday Rossmann! A jeśli chcesz sprezentować paletę do makijażu, przejrzyj nasze propozycje.

Paleta Igloo Palace Palette Sephora

To idealny prezent na Boże Narodzenie! Paleta zawiera aż 109 odcieni, w tym: 60 cieni do powiek, 24 błyszczyki, 8 eyelinerów, 4 cienie do brwi, 6 rozświetlaczy, 3 róże do policzków, 3 brązery i puder wygładzająco-rozjaśniający. Kosmetyki mają różne wykończenia: matowe, błyszczące i brokatowe.

Poprzednia cena: 169 zł. Cena Black Friday: 129 zł.

Wegańska paleta do makijażu Creator Eyeshadow & Face Palette PUR

Paleta zawiera 12 cieni do powiek, brązer i rozświetlacz w odcieniu szampańskiego złota. Cienie mają jedwabiste i matowe lub wysoko napigmentowane, metaliczne wykończenie. Wszystkie kosmetyki zawierają pielęgnujący kompleks - połączenie żeń-szenia, zielonej herbaty i witamin z grupy B. Paleta jest magnetyczna, można więc ją dowolnie uzupełniać, a duże, rozkładane lustro ułatwi szybkie zrobienie makijażu - także w podróży!

Aktualna cena: 225 zł (Cosibella.pl).

Paleta cieni do powiek Let's Gold Make Up For Ever

Paleta 18 cieni w trzech wykończeniach: matowym, metalicznym i… chromu! Matowe odcienie pochłaniają światło i wydobywają głębię spojrzenia, metaliki rozświetlają, dodając spojrzeniu blasku, a wykończenie chromowane nadaje makijażowi roziskrzone wykończenie, idealne na imprezę. Cienie podzielone są na sześć sekcji, a każda z nich zawiera trzy cienie - jasny, średni i ciemny.

Poprzednia cena: 219 zł. Cena Black Friday: 129,90 zł (Sephora).

Paleta Pretty Rich Diamond Light Palette Too Faced

Paleta w efektownym opakowaniu zawiera 16 cieni do powiek w błyszczących, matowych i opalizujących odcieniach. Wszystkie są wysoko napigmentowane, zapewniają długotrwały efekt i dużą intensywność koloru - a to tego przepięknie skrzą i połyskują!

Poprzednia cena: 225 zł. Cena Black Friday: 159,90 zł (Sephora).

Paleta Couture Variation Palette Yves Saint Laurent

Bardzo elegancka paleta dla każdej kobiety i na każdą okazję - spodziewaj się okrzyków zachwytu pod choinką ;). Cienie zapewniają długotrwały, głęboki kolor i idealnie stapiają się ze skórą. Stonowana kolorystyka pasuje zarówno na dzień, jak i na wieczór, kobietom o każdym typie urody i… w każdym wieku. Klasa!

Poprzednia cena: 299 zł. Cena Black Friday: 266 zł (Notino.pl).

Paleta Venus XL Lime Crime

Paleta składa się z 18 długotrwałych cieni do oczu i policzków w czterech wykończeniach. Wykończenia matowe, matte sparkle, glow i metaliczne pozwalają na wykonanie pełnego, profesjonalnego makijażu w odcieniach różu i fioletu. Paleta ma też lusterko i przepiękne opakowanie.

Aktualna cena: 239 zł (Douglas).

Paleta cieni do powiek Caramel Nudes Douglas Collection

14 naturalnych odcieni, dobranych przez profesjonalnych makijażystów. Sprawdzą się w makijażu dziennym i wieczorowym! Cienie o satynowych, metalicznych i lśniących wykończeniach nakładać można dołączonym do palety, podwójnie zakończonym aplikatorem.

Aktualna cena: 85 zł.