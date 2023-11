Power suit to męski garnitur w prążek. Kojarzony jest z elegancją biznesowego stylu, strojem urzędników państwowych czy, chyba najbardziej charakterystycznych, maklerów z Wall Street. Do garniturów w paski najlepiej pasuje gładka, jednolita koszula, np. w jasnym kolorze.

Męski garnitury w prążki były najbardziej popularne w Anglii na przełomie XIX i XX wieku. Strój noszony był na co dzień lub do pracy przez zamożne osoby, inteligencję, urzędników państwowych, prawników, finansistów czy przedsiębiorców.

Garnitur w prążki – jak to się zaczęło?

W typowych garniturach w prążki chętnie prezentowały się takie osobistości, jak: Książę Windsoru czy Winston Churchill. Elegancki strój trafił także na duże ekrany, gdzie nosili je, między innymi: nazywany królem Hollywoodu - Clark Gable, najsławniejszy gangster świata Al Capone oraz odtwórca roli Jamesa Bonda – Roger Moore. W garniturze w prążki prezentowali się również: Humphrey Bogart, Cary Grant czy aktorzy z kultowego serialu Matthew Weinera – „Mad Men”.

W latach 80. XX wieku jeden z najsławniejszych na świecie projektantów – Giorgio Armani – wprowadził do świata mody power suit. Zapoczątkował styl ubierania się power dressing, co oznacza bardzo elegancką odzież ludzi sukcesu. Wizerunek stał się wówczas kluczem do podkreślenia osobowości – ambitnej, silnej i pełnej aspiracji. Cechą charakterystyczną garniturów Armaniego były mocno wypełnione ramiona, które dodawały stylizacji dość mocno przerysowany charakter. W takiej stylizacji można zobaczyć Michaela Douglasa, który zagrał bezwzględnego Gordona Gekko, w filmie „Wall Street” z 1984 roku.

Garnitur w prążki – czy modny?

Garnitur w prążki otrzymał nowe życie za prawą filmu „Wilk z Wall Street”, w którym rewelacyjnie prezentował się odtwórca głównej roli – Leonardo DiCaprio. Niedawno w stylizacji w paski można było zobaczyć szefa Lamborghini - Stephana Winkelmanna, Księcia Karola czy Davida Beckhama. Wybór power suitu to kwestia indywidualna. Garnitur w paski z pewnością przypadnie do gustu panom, którzy chcą się wyróżniać oraz tym, którym zwyczajnie znudziły się gładkie tkaniny garniturowe.

Czarny, szary, niebieski i granatowy garnitur w prążki to najpopularniejsze wersje power dressingu. Rozróżnia się dwa rodzaje prążka. Pierwszym z nich jest prinstripe, który mocno rzuca się w oczy i składa się z kropek wielkości łepka od szpilki, które tworzą linię. Chalkstripe to już bardziej delikatne paski, które przypominają ślad po kredzie krawieckiej, przez co prążek wydaje się być lekko rozmyty.

Garnitur w prążki – jaka koszula?

Modny garnitur w prążki sam w sobie zwraca na siebie uwagę, dlatego aby uniknąć efektu przesycenia, do stylizacji najlepiej wybierać jasne, jednolite koszule. Obowiązkowym elementem stylizacji jest krawat. Należy go dobierać do modelu garnituru. Wąskie krawaty dobrze prezentują się do mocno dopasowanych marynarek, jednak komiczny efekt uzyskuje się, zakładając je do luźnych i klasycznych męskich garniturów.

Garnitury w paski – kiedy wypada założyć?

Wybór męskiej odzieży w paski to kwestia indywidualna. Z reguły garniturów w prążki nie zakłada się na stylizację ślubną lub na pogrzeb. Panuje zasada, że wśród trzech rzeczy (garnitur, koszula, krawat) tylko jedna może być w paski, aby uniknąć efektu przesycenia.