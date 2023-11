Organizacji przechowywania swoich kosmetyków powinno towarzyszyć w głównej mierze kryterium użyteczności. Najlepiej, żeby produkty i akcesoria, których używa się na co dzień, znajdowały się w łatwo dostępnych miejscach, np. na toaletce. Warto wydzielić również specjalne miejsce w lodówce, by przechowywać tam niektóre kosmetyki, np. kremy pod oczy.

Przy organizacji przechowywania swoich kosmetyków warto wykorzystać kuchenne akcesoria. Dobrze sprawdzą się pojemniki na sztućce, a także słoiki, które odmalowane, mogą posłużyć za oryginalny pojemnik na pędzle.

Przechowywanie kosmetyków w toaletce

Najlepszym miejscem do przechowywania i organizacji kosmetyków jest toaletka, która została stworzona specjalnie do tego celu. Najlepiej wybrać model z szufladkami, zwłaszcza wówczas, gdy ma się dużo kosmetyków do makijażu. Jak już wspomniano, produkty i akcesoria, których często się używa, powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Jednym z takich produktów są pędzle, które najlepiej przechowywać, w wizualnie atrakcyjnym, pojemniku, np. przyozdobionym słoiczku, czy w doniczce. Na wierzchu można przechowywać także najczęściej używane perfumy. Inne kosmetyki i akcesoria najlepiej trzymać w szufladach w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, wykonanych ze szkła akrylowego (tzw. plexi).

Przechowywanie kosmetyków w małej łazience

Nieco trudniejszym zadaniem pod względem organizacyjnym jest przechowywanie kosmetyków w małej łazience. Najlepszą opcją jest trzymanie ich w pudełkach kolorystycznie pasujących do stylistyki wnętrza. Poleca się zakupić kilka ozdobnych pudełek i przechowywać w nich oddzielnie kosmetyki: do włosów, pielęgnacji ciała i pielęgnacji twarzy. Pudełka te można umieścić zarówno w szafkach, jak i na regałach łazienkowych.

Przechowywanie kosmetyków w lodówce

Część kosmetyków należy przechowywać w lodówce, ponieważ temperatura pokojowa może sprawić, że utracą one swoje cenne właściwości. Do produktów, które zaleca się trzymać w lodówce, można wymienić, m.in.: kremy do twarzy i pod oczy, kosmetyki naturalne, maski żelowe, kosmetyki do pielęgnacji skóry naczynkowej. W lodówce zaleca się także przechowywać niektóre kosmetyki kolorowe, w tym szczególności: tusze do rzęs i eyelinery, a także niektóre pomadki i konturówki.