Prezent na walentynki powinien być wyjątkowy – trafiony i udany zakup dla mężczyzny podkreśli ważność tego dnia i całego związku. Dlatego warto zastanowić się, czy kolejny kosmetyk będzie udanym prezentem. Bardziej wyszukanym rozwiązaniem może stać się stylowa zapalniczka czy elegancka muszka.

Prezent na Walentynki to gest symboliczny. Może być praktyczny, ale jednocześnie musi wkomponować się w charakter święta zakochanych. Dlatego lepiej nie popełnić faux pas kupując kolejny kosmetyk. Warto zainteresować się bardziej wyszukaną, prezentową niespodzianką:

1. Stylowa zapalniczka – każdy palący mężczyzna powinien ją posiadać. Modne stały się zapalniczki wzorowane na produkowanych kilkadziesiąt lat temu, którymi odpalano cygara. Duża, prostokątna i najczęściej metalowa. Aby nadać jej walentynkowego wyrazu, możesz wygrawerować na jej powierzchni życzenia dla ukochanego. Taki prezent kosztuje około 60-70 złotych.

2. Muszka – muszka jako alternatywa dla krawata nadaje mężczyźnie dostojności i oryginalnego wyrazu. Na dzień zakochanych polecana jest oczywiście w kolorze intensywnej czerwieni, choć dobrym pomysłem może być również burgund czy fiolet. Muszka wykonana z dobrego gatunkowo materiału kosztuje około 100 złotych. Jest to jednak praktyczny prezent, który sprawdzi się idealnie na oficjalnych przyjęciach typu wesele czy impreza firmowa.

3. Karnet na gokarty – każdy mężczyzna (bez względu na wiek) ucieszy się z przejażdżki gokartem Jest to idealna propozycja na zrelaksowanie się. Koszt takiej przyjemności to ok. 50 złotych.

4. Poduszka z napisem – mogłoby się wydawać, że poduszka jest mało „męskim” prezentem. Współczesna dekoracja wnętrz daje jednak przyzwolenie na miksowanie stylów. Obok tych męskich, nowoczesnych i stylizowanych poduch o ciemnych kolorach, możesz dokupić mężczyźnie poduszkę w kolorze intensywnej czerwieni z ciekawym napisem. Chętnie przytuli właśnie do niej głowę podczas popołudniowej drzemki. Cena poduszki nie powinna przekroczyć 50 złotych.

5. Fotopuzzle – dla tych, którzy szczególnie cenią sobie wspólne spędzanie czasu, polecany jest prezent w postaci fotopuzzli (oczywiście przygotowanych ze wspólnego zdjęcia!). Jest to ciekawa forma na spędzenie wspólnie czasu, a jednocześnie pamiątka na wiele miesięcy. W końcu nie tylko w Walentynki powinniśmy doceniać uczucie, które łączy z partnerem. „Miłosne” puzzle można układać codziennie, a po ułożeniu zawiesić na ścianie. Zamówisz je przez internet już za 50 złotych.

Prezenty na Walentynki dla niego nie muszą być nudne. Wystarczy, że rozejrzysz się za czymś oryginalnym, a zauważysz, że mężczyzna to doceni. Twój podarunek stanie się dla niego wyzwaniem, aby kupić coś równie wyjątkowego dla ciebie.