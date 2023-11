Jeśli szukasz pomysłu na prezent dla mężczyzny, to sprawdzonym rozwiązaniem będzie kupno zegarka. To bardzo ważny dodatek w stylizacji męskiej. Jest jej uzupełnieniem i jednym z niewielu elementów biżuterii męskiej, którym mężczyzna może się pochwalić.

Kupując zegarek na prezent, musisz pamiętać, aby pasował on do indywidualnego stylu osoby, która będzie go nosić. Do wyboru są zegarki eleganckie, casualowe i sportowe. To praktyczny gadżet, który ucieszy każdego pana - męża, chłopaka, tatę i brata. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji zegarków do 500 zł.

Zegarek Timex T49904

Klasyczny zegarek sportowy ze srebrną bransoletą i czarną tarczą. Wykonany został ze szkła mineralnego, posiada kwarcowy rodzaj mechanizmu. Pasuje także do casualowych stylizacji. Możesz go kupić już za około 380 zł.

Zegarek Casio G-Shock GA-150-7AER

To typowy zegarek sportowy, który będzie idealny dla aktywnego mężczyzny. Posiada grubą, białą bransoletę i białą tarczę. Ma taki sam rodzaj mechanizmu jak zegarek firmy Timex i także wykonany został ze szkła mineralnego. Jego cena to około 450 zł.

Zegarek Citizen BF0582-01PE

Klasyczny zegarek w stylu fashion, który świetnie będzie pasował do eleganckiego looku. Ma brązowy, skórzany pasek i złotą, prostą tarczę. Jest dostępny w sklepach w cenie około 500 zł.

Zegarek Festina 16777/4

To druga propozycja zegarka w klasycznym wydaniu. Posiada czarny, skórzany pasek i czarną tarczę w srebrnej obudowie. Minimalistyczny styl, w jakim został wykonany, będzie się prezentował doskonale ze świetnie skrojoną marynarką. Kupisz go już za około 400 zł.

Zegarek Lacoste 2011011

To model w casualowym stylu, który będzie pasował zarówno do sportowych, jak i codziennych stylizacji. Można go założyć do biura i na spotkanie z przyjaciółmi. Dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: granatowej i czarnej. Tarcza jest w takim samym kolorze jak pasek. Wskazówki zegarka są złote. Po prawej stronie tarczy widnieje logo firmy. Pasek zrobiony jest z tworzywa sztucznego. Jego cena to około 400 zł.

Zegarek Adriatica Classic A1286.1211Q

Kolejny casualowy zegarek, którego klasyczny wzór przypadnie do gustu większości mężczyzn. Ma skórzany, ciemnobrązowy pasek i beżową tarczę ze złotymi wskazówkami. Świetnie sprawdzi się w wielu stylizacjach. Możesz go kupić za około 480 zł.