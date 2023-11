Oranż na powiekach pojawił się wraz z modą na neonowy makijaż oczu. I świeci pełnym blaskiem! Podpowiadamy, jak go nosić, jeśli brak ci odwagi na odblaskowe powieki.

Pomarańczowe powieki: jaki odcień wybrać?

Najlepiej taki, który ci się podoba, bo oranż, w przeciwieństwie do innych kolorów, nie kłóci się z rumieniem albo niedoskonałościami cery. Na co dzień do pracy maluj się morelowymi, zgaszonymi odcieniami, bardzo dobrze, jeśli z dyskretnym, satynowym połyskiem, który doda twarzy blasku. To uniwersalny kolor, który służy każdej kobiecie! Po godzinach możesz zaszaleć, włączając makijażowe neony - na przykład w postaci wyrazistej kreski na górnej powiece. Najlepsze inspiracje z wybiegów znajdziesz w naszej galerii!