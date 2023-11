1 z 5

Alice + Olivia

Mocny błękit na powiece to neonowa klasyka. Ale nie w lśniącym, "szklanym" wydaniu! Aby uzyskać taki efekt, użyj błękitnego cienia w kremie, a potem pokryj go warstwą połyskującego "mokro" błyszczyka. Zwróć też uwagę na klasyczny, nawiązujący do lat 60. kontur plamy cienia. I na to, jak dużą powierzchnię zajmuje kolor! W tym sezonie będziemy daleko od neonowego minimalizmu :)