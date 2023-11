4 z 6

Szorty mają być kuse

To, że Vacarello jest entuzjastą minispódniczki to żadna nowość – ale w nowej kolekcji doprowadził ją do ekstremum. Cekinowe szorty, mikro-miniówki.... na jesień/zimę 18 stawiamy na maksymalnie odkrywające doły. Połączcie je z masywnymi platformami w stylu lat 70., a wasza stylizacja będzie w punkt (nawet jeśli nie macie nóg Kai Gerber).