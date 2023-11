1 z 16

Pokazy Chanel z roku na rok są coraz bardziej spektakularne i nie ma w tym stwierdzeniu ani grama przesady. Tym razem podczas paryskiego Tygodnia Mody Karl Lagerfeld zamienił paryski Grand Palais na tropikalną plażę i musimy przyznać, że tak genialnego pokazu jeszcze nie widzieliśmy. Zamiast po klasycznym wybiegu modelki szły po piasku (oczywiście bez butów, które trzymały w dłoniach), a ich stopy obmywały prawdziwe fale. Nie zabrakło nawet plażowego baru, w którym znalazł się Michel Glaubert, odpowiedzialny za muzykę.

Pokaz obok samego mistrza Karla Lagerfelda (który zdjął okulary!) podziwiał również Pharell Williams, a także Simon Porte Jacquemus, projektant. Z kolei na wybiegu mogliśmy oglądać m.in. Kaię Gerber, córkę Cindy Crawford, która już od dawna podbija wybiegi i wszystko wskazuje na to, że powtórzy sukces swojej mamy, co ani trochę nas nie dziwi.

Wiosna i lato 2019 według Chanel

Nie będziemy ukrywać, że kolekcja Chanel na wiosnę i lato 2019 jest równie doskonała, co sam pokaz. W linii nie brakuje klasyków marki, czyli tweedu, ale nie zabrakło także nowości w postaci legginsów. Uwagę zwracały fasony w stylu lat 60. w pastelowych kolorach. Żakiety, czyli znak rozpoznawczy Chanel, też miały swoje 5 minut - pojawiły się modele z rękawami 3/4, które kojarzą się z Jackie Kennedy, modelki zaprezentowały na sobie również oversize'owe modele w męskim stylu, z tweedu, a także różowe z wełny boucle. Nie zabrakło także krótkich sukienek na ramiączkach z printami, a także trapezowych spódnic do kolan. Karl Lagerfeld lansuje również powrót szwedów z szerokimi nogawkami i sięgającymi kosek. Latem 2019 nie możemy także zapomnieć o słomkowych kapeluszach z dużymi rondami.

Nie sposób też nie zwrócić uwagi na prawdziwą logomanię! Nazwa marki pojawiała się dosłownie wszędzie we wszystkich możliwych rozmiarach. Do tego jedno logo to za mało - nosić je mamy zarówno na koszulach, jak i na paskach w jednej stylizacji. Na torebkach również!

Oczywiście nie zabrakło także propozycji wieczorowych, czyli sukienek z frędzlami, mini z falbanami i długich eleganckich kreacji z kryształowymi aplikacjami. Zobaczcie galerię zdjęć i przekonajcie się sami, co Karl Lagerfeld szykuje na wiosnę i lato 2019.

