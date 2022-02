Ten obłędny płaszcz za 99 zł z Mohito to hit wiosny na Instagramie! Kasia Cichopek ma niemal taki sam

Anna Lewandowska zakochała się w tych oryginalnych botkach od Louis Vuitton, które będą jednym z najbardziej pożądanych modeli wśród modnych butów na wiosnę 2022 . Ich cena to 1350 dolarów (czyli około 5 tysięcy złotych). Botki mocno nawiązują do najgorętszych trendów sezonu - sznurowane botki na platformie to obecnie jedne z najbardziej pożądanych butów. Anna Lewandowska botki połączyła z sukienką polskiej marki Nudyess za około 300 złotych. Taki look jest mistrzowski, ale bardzo drogi. Na szczęście podobne botki możesz upolować już w DeeZee za 69 zł na wyprzedaży lub w Born2Be za 89 zł. Modne czarne botki na traktorowej podeszwie będą w tym sezonie jednym z największych hitów wiosny 2022, dlatego jeśli się jeszcze wahasz, koniecznie spójrz na look Ani Lewandowskiej i czym prędzej wybierz swój idealny model już od 69 złotych. Modne beżowe botki na wiosnę 2022 Jeśli czarne botki to nie twoja bajka, co powiesz na podobny model, ale w beżowym kolorze? Anna Lewandowska też kocha (i to ze wzajemnością!) beżowe botki na grubszej podeszwie . Te nieco toporne buty są totalnym must have wiosny 2022. Będzie komponować się wspaniale z jasnymi jeansami z szerokimi nogawkami lub wiosennymi sukienkami maxi w kwiaty . Zobacz także: Trendy wiosna 2022. Katarzyna Cichopek już ma najmodniejsze buty na wiosnę! Za 55 zł kupisz idealny model Czarne kowbojki na wiosnę 2022 w stylu Ani Lewandowskiej Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ciężkie botki, czy to czarne, czy to beżowe, na masywnej podeszwie, nie do końca mogą wpisywać się w twój klimat. Dlatego też znalazłyśmy w szafie Ani Lewandowskiej botki utrzymane w nieco innej stylistyce. To czarne kowbojki na obcasie , które są bardziej eleganckie. Noś je tak jak Ania Lewandowska do szortów...