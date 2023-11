Kosmetyki z ceramidami przeznaczone są głównie do pielęgnacji cery suchej, atopowej oraz dojrzałej. Ceramidy chronią skórę przed utratą wody, wygładzają, przyspieszają procesy regeneracyjne a także hamują powstawanie zmarszczek.

Ceramidy w kosmetyce wykorzystywane są nie tylko w produkcji kosmetyków do pielęgnacji twarzy, ale i włosów. Mają one bowiem zdolność odbudowy i regeneracji silnie zniszczonej struktury kosmyków, np. na skutek nadmiernej stylizacji ciepłem czy częstą koloryzacją.

Ceramidy - czym są?

Ceramidy to, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania skóry, substancje tłuszczowe. Wypełniają one przestrzenie pomiędzy komórkami w warstwie rogowej naskórka, zabezpieczając tym samym skórę przed nadmierną utratą wody. Z tego względu, gdy cerze brak nawilżenia, warto sięgnąć po kosmetyki z ceramidami.

Ceramidy - jaką pełnią funkcję w skórze?

Ceramidy pełnią istotną rolę w zachowaniu prawidłowego funkcjonowania warstwy rogowej naskórka. Mikroskopijne cząsteczki są odpowiedzialne, nie tylko za zachowanie odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry, ale i za wzmacnianie jej naturalnej zdolności wchłaniania wody oraz składników aktywnych zawartych w kosmetykach pielęgnacyjnych.

Ceramidy w kosmetykach - jak działają i dla kogo są najlepsze?

Kosmetyki z ceramidami, takie jak: maseczka, serum, krem do twarzy, przeznaczone są do pielęgnacji cery suchej, dojrzałej, alergicznej i atopowej, a co za tym idzie wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Preparaty pielęgnacyjne na bazie tych mikroskopijnych cząsteczek tłuszczowych skutecznie nawilżają skórę, chroniąc tym samym przed utratą wody. Kosmetyki z ceramidami przyspieszają procesy regeneracji i odnowy naskórka, dlatego są idealnym rozwiązaniem w pielęgnacji skóry podrażnionej nadmiernym opalaniem się czy mrozem.

Do produkcji kosmetyków wykorzystuje się głównie ceramidy syntetyczne oraz roślinne, których bogatym źródłem jest, np.: olej z pestek winogron, słonecznikowy, konopny, sojowy, szafranowy, z nasion bawełny, kukurydziany czy z orzecha włoskiego. Na rynku kosmetycznym najbardziej skuteczne produkty pielęgnacyjne z ceramidami posiadają dodatkowo substancje, które pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, takie jak: koenzym Q10, witamina C, kwas hialuronowy czy retinol.