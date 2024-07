Katarzyna Sokołowska bawiła się na Charytatywnym Balu Dziennikarzy. I przygotowała na tę okazję naprawdę udaną stylizację. Złożyły się na nią czarna bluzka z prześwitującymi rękawami i spódnica ze srebrnych łusek. I bluzka i spódnica pochodziły z kolekcji zaprzyjaźnionego z Katarzyną Sokołowską Roberta Kupisza. Prowadząca „Top Model” dodała do nich haftowaną torebkę Dolce&Gabbana, sandały na szpilce Gianvito Rossi i biżuterię marki Apart. Jesteśmy pewni, że Katarzyna Sokołowska spędziła bardzo udany wieczór. W takim stroju nie mogło być inaczej! A wy co myślicie o jej stylizacji?! Hot or Not?! ZAGŁOSUJCIE!

