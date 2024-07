Na nowojorskiej gali 2015 Social Good Summit pojawiła się Charlize Theron. Piękna aktorka wybrała na tę okazję dość nieoczywistą kreację. Powiewna pastelowa sukienka marki Zimmermann & Smythe nie ma bowiem wieczorowego charakteru. By go uzyskać Charlize Therone założyła na nią elegancką czarną marynarkę. Naszą uwagę zwróciły również jej sandały Aquazzura. W rezultacie musimy przyznać, że stylizacja Charlize w pełni nas przekonała. A was?!

East News