Perfumy z ciepłą nutą czekolady czy kakao to doskonały pomysł na świąteczny prezent dla mężczyzny. Wyjątkowe zapachy, takie jak: Nasomatto Pardon, Alyson Oldoini Chocman Mint, Montale Chocolate Greedy czy Bond No. 9 So New York to wyjątkowo silne aromaty dla charyzmatycznych mężczyzn.

Komponenty perfum są bardzo różnorodne. Najczęstsze składniki, zarówno damskich, jak i męskich perfum to owoce, kwiaty, aromaty korzenne, jak i słodkie składniki, takie jak: czekolada gorzka, biała, a nawet kakao oraz pralinki.

Alyson Oldoini Chocman Mint

Alyson Oldoini Chocman Mint to bardzo aromatyczny, korzenny i delikatnie słodki zapach, który idealnie sprawdza się do noszenia na co dzień. Perfumy to idealny prezent pod choinkę dla mężczyzny pewnego siebie i nowoczesnego. Chocman Mint to połączenie gorzkiej czekolady i kawy z nutami paczuli, bergamotki, grejpfruta, suszonych owoców, mięty, lawendy, a także fasoli tonka.

Montale Chocolate Greedy unisex

Montale Chocolate Greedy to orientalne perfumy typu unisex, które mogą nosić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Kompozycja zapachowa opiera się na intensywnej woni wanilii i kakao połączonych z aromatem gorzkiej pomarańczy, kawy oraz suszonych owoców. Perfumy przypadną do gustu wszystkim miłośnikom czekolady. Zapach można nosić przez cały rok, jednak ze względu na ciepłą i rozgrzewającą kompozycję zapachową, najlepiej sprawdzą się zimową porą.

Bond No. 9 So New York

Bond No. 9 So New York to bardzo aromatyczny zapach unisex pełen życia i energii. Kompozycja zapachowa opiera się na kakao, aromatycznej kawie oraz słodkiej śliwce mirabelce. Zapach, który mogą nosić zarówno mężczyźni, jak i kobiety doskonale sprawdzi się na co dzień, ale i specjalne okazje. Wyjątkowo elegancki flakon w kształcie gwiazdy, powoduje, że perfumy są idealnym prezentem świątecznym dla bliskiej osoby.

Nasomatto Pardon

Nasomatto Pardon to kwiatowo-drzewne perfumy męskie, których nuta serca składa się z: gorzkiej czekolady, fasoli tonka oraz cynamonu. Kompozycję zapachową dopełnia woń drzewa sandałowego oraz magnolii. Zapach jest wyjątkowo rozgrzewający i ciepły, dlatego rewelacyjnie sprawdzi się do noszenia w mroźne dni. Nasomatto Pardon to perfumy dla mężczyzny charakternego i pewnego siebie.