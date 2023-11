Czekolada jest uwielbiana nie tylko za smak ale i aromat, dlatego bywa wykorzystywana w branży perfumeryjnej równie chętnie co zapachy owoców czy kwiatów. Damskie perfumy ze słodką wonią czekolady to pomysł na prezent pod choinkę dla ukochanej kobiety, zwłaszcza jeśli jest ona miłośniczką ciepłych i otulających zapachów.

Słodkie perfumy z nutą czekolady to kompozycja zapachowa, obok której nie można przejść obojętnie. Flakon perfum to dodatkowo pomysł na elegancki prezent, który można wręczyć bliskiej osobie w Święta Bożego Narodzenia.

Calvin Klein CK One Shock

Calvin Klein CK One Shock to orzeźwiające i delikatne damskie perfumy o woni marakui, piwonii oraz maku. Chwilę po aplikacji na skórę zapach rozwija się i pojawia się wówczas ciepły aromat czekolady, jeżyn, jaśminu oraz mieszanki piżma, bursztynu, paczuli oraz otulającej wanilii. CK One Shock to dynamiczny, świeży, a jednocześnie uwodzicielski zapach. Rewelacyjnie sprawdza się do noszenia na co dzień przez kobiety spontaniczne, cieszące się życiem, o romantycznej duszy.

Mugler Angel

Elegancki flakon perfum w kształcie gwiazdy to idealny pomysł na prezent pod choinkę. Mugler Angel to damski zapach z nutą orientu. W sercu perfum znajduje się zmysłowa czekolada, słodki karmel oraz pachnąca sianem kumaryna. Kompozycję zapachową zamyka woń egzotycznej paczuli, piżma, wanilii, drzewa sandałowego, truskawek i miodu. Mugler Angel to idealny zapach dla kobiety eleganckiej oraz z klasą.

Bvlgari Omnia

Bvlgari Omnia to propozycja zapachowa obok której nie można przejść obojętnie. Aksamitna woń białej czekolady, fasoli tonka oraz świeżej mandarynki, przeplatają się z intensywnymi korzennymi zapachami, jak: kardamon, cynamon, imbir, goździki. Damskie perfumy Bvlgari Omnia to wyjątkowo kobieca i zmysłowa kompozycja zapachowa idealna na randkę i specjalne okazje.

Montale Chocolate Greedy unisex

Montale Chocolate Greedy to perfumy typu unisex, co oznacza, że mogą nosić je zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Orientalna kompozycja zapachowa zawiera w sobie aromatyczne kakao, wanilię, gorzką pomarańcze, suszone owoce oraz kawę. Woń perfum przywodzi na myśl gorącą czekoladę, dlatego najlepiej sprawdza się do noszenia w mroźne dni.