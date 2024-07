Tak, to prawda… Paulina Sykut wyglądała jak gwiazda dawnego Hollywood na sylwestrowej imprezie Polsatu! A to za sprawą seksownej, otulającej ciało złotej sukni o kroju syreny duetu Hector & Karger. Podobno do jej ozdobienia użyto ponad miliona ręcznie przyszywanych złotych cekinów. Efekt? Dawno nie widzieliśmy tak zmysłowej kreacji! Zgadzacie się z nami?! ZAGŁOSUJCIE!

East News