Doskonale wiemy, że uwielbiacie styl Pauliny Sykut, o czym świadczą jej często zwycięstwa w naszych cotygodniowych plebiscytach na najlepszą stylizację. I w ogóle nas to nie dziwi! Paulina nie tylko zna się bowiem na trendach i stawia na modne wzory, kolory i fasony, ale także wybiera ubrania dostępne dla każdej kobiety.

Paulina Sykut nie stawia na ubrania czy dodatki luksusowych i światowych domów mody, zdecydowanie woli polskie firmy. I całe szczęście! Dzięki temu w prosty sposób możemy inspirować się jej stylem, a jest czym!

Tym razem gwiazda pokazała się w świetnej sukience w najmodniejszy wzór sezonu.

Paulina Sykut w sukience w panterkę

Paulina Sykut poleciała na wakacje z rodziną do Włoch, więc spodziewamy się całego mnóstwa idealnych letnich stylizacji. Gwiazda zaczęła od prezentacji sukienki w drobny wzór supermodnej panterki. Sukienka pochodzi z kolekcji marki Laurella i kosztuje 199 złotych.

Sukienka ma prosty fason i lekko bufiaste rękawy, co również jest jednym z najmodniejszych elementów garderoby w tym sezonie. Do tego kreacja została ozdobiona wiązaniem przy dekolcie. Sukienka, którą wybrała Paulina Sykut sprawdzi się nie tylko na wakacjach. To świetny przykład casualowej sukienki, którą można założyć na co dzień. Wystarczą tylko odpowiednie dodatki, żeby całkowicie odmienić jej styl. W połączeniu z marynarką i szpilkami będzie tworzyła elegancki look, natomiast wystarczy założyć ramoneskę i sneakersy, by stworzyć casualową stylizację.

Podoba się wam sukienka Pauliny Sykut? Skusicie się na nią? Tak wygląda na modelce:

Mat. prasowe

Paulina Sykut od dawna zachwyca stylem

Instagram