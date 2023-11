Paulina Sykut już od dawna jest uważana za jedną z najlepiej ubranych gwiazdy w polskich show-biznesie. Każda stylizacja gwiazdy Polsatu wzbudza ogromne emocje, a jej fani zawsze chcą wiedzieć, gdzie kupiła swoje ubrania, by móc się nią zainspirować.

Tym razem Paulina Sykut zaprezentowała się w różowej pelerynie, która jest idealna na jesień. Zobaczcie poniżej, gdzie ją kupiła!

Paulina Sykut pokazała urocze zdjęcie ze swoją córeczką Różą na Instagramie. Uwagę zwracają głównie niemal identyczne stylizacje obu dziewczyn - Paulina Sykut postawiła na różowy total look i w tej samej barwie wybrała ubranka dla swojej pociechy.

Odcienie różu nie znikają z mody, więc nic dziwnego, że Paulina postawiła właśnie na ten odcień. Główną rolę w stylizacji gwiazdy gra przede wszystkim różowa peleryna, która pochodzi z kolekcji marki Mój Kraj Taki Piękny. Peleryna kosztuje 228,65 złotych.

Naszą pelerynę możecie nosić od rana do wieczora, a mnogość stylizacji ogranicza tylko Wasza wyobraźnia. Do pracy, na spacer czy na wieczorne wyjście ze znajomymi – będzie pasować na każdą okazję. Cieszy nie tylko wizualnie, ale też swoją funkcjonalnością. Wyposażona jest w obszerny kaptur, głębokie kieszenie i dłuższy tył, co sprawia, że chcemy się w nią owinąć już teraz. Rozmiar jest uniwersalny i pasuje osobom, które noszą zazwyczaj XS, S, M lub L.

Peleryny dostępne w ONE SIZE, nie mają zapięcia - czytamy w opisie peleryny.