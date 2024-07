Paulina Sykut zdradziła, jak nosi się w weekendy. Na Instagramie gwiazdy pojawiła się fotka z weekendowego wyjazdu do Zakopanego. Okazuje się, że w wolnym czasie prezenterka stawia na wygodę. Na najnowszej fotce ma na sobie casualową, granatową sukienkę z kieszeniami i falbankami, którą zestawiła ze sportowymi butami na koturnach. To prosty, niezobowiązujący look, który idealnie sprawdzi się na co dzień oraz podczas wolnych dni.

Reklama

Zobacz też: Paulina Sykut pozuje w dresie. ZDJĘCIE młodej mamy skomentowała Anna Lewandowska!

Granatowa sukienka Pauliny Sykut - jaka cena?

Sprawdziliśmy, sukienka, którą ma na sobie Paulina Sykut to model marki Loli-Pop. Kosztuje 289 zł. Ubrania tej marki upodobała sobie nie tylko Sykut, ale również inne gwiazdy, jak na przykład Anna Lewandowska, Anna Wendzikowska i inne znane osoby. Jak Wam się podoba dzianinowa sukienka prezenterki Polsatu? My jesteśmy na tak!

Zobacz także

Polecamy: Seksowna sukienka za 200 zł, którą pokochały gwiazdy. Wiemy, gdzie ją kupić!

Reklama

Paulina Sykut w dzianinowej, granatowej sukience, podczas weekendu w Zakopanem.