Damskie garnitury to już od dawna jeden z najważniejszych i podstawowych elementów, który powinien się znaleźć w każdej kobiecej szafie. Stanowią świetną bazę każdej biznesowej stylizacji, ale sprawdzają się także w casualowym wydaniu. Wystarczą odpowiednie dodatki, by stworzyć z nimi look na co dzień czy do pracy. Nie wychodzą z mody od lat, a w każdym sezonie powracają w nowym wydaniu. Tym razem królować będą szare garnitury w kratkę, o czym doskonale wie Paulina Sykut. Gwiazda wybrała już idealny model dla siebie z oferty marki Mohito. Marynakę można kupić w cenie 179,99 zł, natomiast spodnie 119,99 zł.

Reklama

Jak nosić damski garnitur?

W tym wypadku jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia. Damski ganirtur daje ogromne pole do popisu i możliwość tworzenia niezliczonych stylizacji! Można go nosić jako całość w połączeniu z topami, bluzkami i eleganckimi koszulami, a można również miksować jego części z innymi elementami garderoby - marynakę z dżinsami lub spódnicą, spodnie z ramoneską lub dżinsową kurtką.

Komu pasuje garnitur?

Każdej kobiecie! Garnitur to strój, który dobierzesz bez problemu do każdego wzrostu i każdej figury. Garnitur to też świetny strój, gdy nie masz pomysłu na stylizację - po porstu zakładasz go, dobierasz do niego bluzkę, wygodne buty i jesteś gotowa oraz wyglądasz świetnie!

Zobacz, jakie garnitury w stylu Pauliny Sykut znajdziesz w popularnych sieciówkach.

Reklama