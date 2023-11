Paulina Sykut uwielbia modę i chętnie chwali się swoimi nowymi stylizacjami na Instagramie. Gwiazda Polsatu chętnie wybiera kobiece sukienki z falbanami, kwiatowymi czy zwierzęcymi wzorami. Najczęściej możemy podziwiać ją w rozkloszowanych i zwiewnych sukienkach, ale zdarza się jej także sięgnąć po najbardziej klasyczne z możliwych rozwiązanie - dżins. Tym razem zaprezentowała na sobie dżinsową spódnicę z Reserved. Zobaczcie poniżej, ile za nią zapłaciła.

Paulina Sykut w dżinsowej spódnicy

Paulina Sykut pokazała na Instagramie swoją nową stylizacje z dżinsową spódnicą w roli głównej. Spódnica o fasonie trapezu i z dużym rozcięciem z przodu pochodzi z kolekcji Reserved i kosztuje 89,99 złotych. Jeśli zastanawiacie się, czy taki model jest wciąż modny, to spieszymy z odpowiedzią - oczywiście, że tak! Dżins w różnym wydaniu, czy to spodni, czy spódnic, czy sukienek, czy kurtek nigdy nie wychodzi z mody i jest najbardziej ponadczasowym elementem w każdej zarówno damskiej, jak i męskiej garderobie. W dżins zawsze wart inwestować, bo z jego pomocą możemy stworzyć mnóstwo uniwersalnych stylizacji na różne okazje. Look Pauliny idealnie nadaje się na co dzień i do pracy, i do szkoły. Elegancka bluzka z kolekcji Laurelli (169 złotych) dodaje bardziej formalnego charakteru jej stylizacji, która jednocześnie wciąż jest casualowa.

Spódnicę Pauliny można nosić na wiele sposobów - łączyć ją z formalnymi i eleganckimi koszulami czy bluzkami, a także szpilkami lub stawiać na bardziej sportowo-casualowe wydanie i dobierać spódnicę do topów i sneakersów. Wybór należy do was!

Podoba się wam spódnica Pauliny i cała jej stylizacja?

Spódnica Pauliny Sykut w Reserved kosztuje mniej niż 100 zł

