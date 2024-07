Paulina Sykut stawia na klasykę! To idealny wybór na oficjalne okazje, np. wielkanocne spotkanie z rodziną. Na Instagramie gwiazdy pojawiła się najnowsza fotka w stylizacji, składającej się z bluzki w granatowo-białe pasy oraz ołówkowej spódnicy. Takie ponadczasowe zestawienie idealnie pasuje do urody Pauliny Sykut. Co więcej, będzie pasować większości kobiet.

Stylizacja Pauliny Sykut z bluzką w paski

Sprawdziliśmy, ubrania Pauliny Sykut pochodzą z kolekcji marki Quiosque. Bluzeczka w paski kosztuje 119,99 zł (przeceniona ze 139,99 zł), a spódnica - 139,99 zł. Świetny look w rozsądnej cenie. Lubimy to!

Paulina Sykut w bluzce w paski i ołówkowej spódnicy. Klasyka doskonale jej pasuje!

Instagram/Paulina Sykut

Ubrania, które ma na sobie pochodzą z kolekcji marki Quiosque.

