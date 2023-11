1 z 9

Wysoki wiktoriański kołnierz, zmysłowe prześwity i warstwa na warstwie misternej, opalizującej błękitem koronki – nie ma najmniejszych wątpliwości, że sukienka Pauliny Sykut, którą wybrała na ostatni pokaz Bizuu była modowym highlightem wieczoru – w końcu odpowiada za nią samo Bizuu, czyli duet projektantek – Blanka Jordan i Zuzanna Wachowiak.

Jeśli śledziliście pokazy mody na sezon jesień/zima 17, to zapewne nie dziwi Was ta misterna, wiktoriańska kreacja. Jeśli nie, to spieszymy z informacją, że koronkowe kreacje inspirowane XIX-wieczną Anglią pojawiły się w zachwycającym wcieleniu na pokazach Temperley London (to jedna z ulubionych marek księżnej Kate!), Phillip Lim, Elie Saab, Jenny Packham (kolejna ulubienica mamy księcia George'a) czy Dolce&Gabbana.

Podoba się Wam ten delikatny, dystyngowany trend? Niech Wam się nie wydaje, że koronkowe cuda są zarezerwowane tylko dla tych, którzy kupują suknie u projektantów. Udało się nam znaleźć 8 sukienek z popularnych sieciówek, które wyglądają jak kreacja Pauliny Sykut od Bizuu. Znajdziecie je w naszej galerii!

