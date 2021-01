Paulina Sykut - Jeżyna w płaszczu za 1300 złotych! Ale to jej kultowe buty robią największe wrażenie

Paulina Sykut - Jeżyna pochwaliła się nowymi zdjęciami na swoim Instagramie. Gwiazda razem z mężem i córeczką wybrała się w góry i postanowiła uwiecznić nie tylko piękne widoki, ale również swoją fantastyczną stylizację. Ogromne wrażenie robi jej śliczny, biały płaszczyk. Wiemy gdzie go dostaniecie! Ale spójrzcie jeszcze na te buty. To one są ostatnio totalnym hitem. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Wyprzedaże zima 2021. Paulina Sykut-Jeżyna w botkach, które w Zarze kupicie za 100 złotych. Ten model wygląda na ultra drogi

Paulina Sykut - Jeżyna w kultowych śniegowcach i hitowym płaszczu

Paulina Sykut - Jeżyna doskonale wie, co jest modne i stylowe. Gwiazda od lat zachwyca swoimi stylizacjami, dlatego nic dziwnego w tym, że jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych Polek. W jej szafie znajduje się mnóstwo fantastycznych elementów garderoby i kultowych dodatków zarówno od znanych projektantów, jak i z popularnych sieciówek.

Tym razem piękna pogodynka zachwyciła nas swoim zimowym outfitem. Aktualnie gwiazda razem z rodziną jest w górach, dlatego Paulina Sykut - Jeżyna dopasowała swój total look do klimatu tego miejsca. Gwiazda zdecydowała się na połączenie kilku kolorów. Wybrała czerwony sweter i czapkę w tym samym kolorze, a do tego dopasowała klasyczne, obcisłe jeansy oraz ręcznie wykonany, grubo pleciony biały płaszcz.

Instagram

Płaszcz, który ma na sobie Paulina Sykut - Jeżyna to model marki WoolWearLuxury. Aktualnie możecie go dostać w cenie 1299 złotych. Ale warto również zwrócić uwagę na fantastyczne buty pogodynki. Te śniegowce to absolutny must have w garderobie każdej kobiety, która kocha modę! Są nie tylko ciepłe i wygodne, ale też bardzo uniwersalne i będą pasować do prawie każdej stylizacji.

Instagram

Całą stylizację uzupełnia czerwona torebka marki Tous. Oczywiście Internauci pod postem gwiazdy zostawili pogodynce mnóstwo komplementów i są zachwyceni jej dzisiejszym total lookiem!

- Świetny outfit😍 - Piękna pani 👏😮❤️ - Wyglądasz bajecznie, jak aniołek❤ - Piękna stylizacja 😊👍❤️ - Pięknie Ci w czerwieni😍 - piszą fani.

A Wam, który element stylizacji gwiazdy podoba się najbardziej?