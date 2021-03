Paulina Sykut-Jeżyna w modnych botkach na wiosnę od Evy Minge. To idealny zestaw na co dzień!

Paulina Sykut-Jeżyna doskonale wie, jakie są aktualne trendy i wybiera z nich to, co idealnie pasuje do jej kobiecego stylu. Tym razem opublikowała na Instagramie zachwycające zdjęcie w wiosennej stylizacji i zachwyciła obłędnymi botkami od Evy Minge. Te brązowe cuda idealnie sprawdzą się do większości wiosennych stylizacji. Aż trudno oderwać od nich wzrok! Fanki Pauliny Sykut już je pokochały i pytają, czy są wygodne...

Paulina Sykut-Jeżyna w modnych botkach na wiosnę od Evy Minge

Jeśli mowa o najgorętszych trendach sezonu można być pewnym, że Paulina Sykut ma je już w swojej szafie. Gwiazda Polsatu często publikuje w mediach społecznościowych swoje stylizacje, co wyjątkowo cieszy jej fanki, które traktują te zestawy jako źródło inspiracji.

Teraz Paulina Sykut pochwaliła się na na Instagramie prostą, a zarazem bardzo kobiecą stylizacją na wiosnę i po raz kolejny zachwyciła idealnym zestawieniem. Brązowe botki od Evy Minge, krótka spódnica w drobne kwiaty i ciepły sweter to idealny zestaw zarówno na codzienne wyjście, wiosenny spacer czy nawet randkę. Nic dziwnego, że ten look zebrał całe mnóstwo komplementów. Fanki prezenterki są zakochane w tych butach i uroczym swetrze! Tylko przeczytajcie te komentarze...

Super buty tez takie chce skąd? Paulinko wygladasz bajecznie Ładny sweterek 😍 Te botki wyglądają cudownie

Tylko spójrzcie na ten wiosenny look Pauliny Sykut. Gwiazda Polsatu jest już w pełni gotowa na wiosnę...

Instagram

Brązowe botki od Evy Minge kosztują 549 zł. Ten model idealnie sprawdzi się zarówno do zwiewnych spódnic i sukienek, jak i klasycznych szmizjerek i jasnych jeanssów z lekko podwiniętymi nogawkami nad kostkami.