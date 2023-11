Nadeszły pierwsze mrozy, dlatego jeśli jeszcze nie masz ciepłej puchowej kurtki, czas ruszyć na wyprzedaże! Jaki model wybrać, żeby wyglądać stylowo i nie marznąć kiedy za oknem temperatura mocno na minusie? Wystarczy spojrzeć co noszą gwiazdy, Paulina Sykut Jeżyna tej zimy stawia na najmodniejszą metaliczną puchówkę! W sieciówkach wyprzedaże sięgają nawet - 60 %! Zobaczcie najbardziej stylowe kurtki sezonu 2019/2020 za mniej niż 150 złotych.

Reklama

Najmodniejsze puchówki sezonu 2019/2020 z wyprzedaży!

Paulina Sykut Jeżyna jest jedną z gwiazd, które trendy mają w jednym palcu. Gwiazda uwielbia stylowe okrycia takie jak płaszcze, futerka, ale kiedy nadchodzą prawdziwe mrozy, stawia na puchową kurtkę. Ostatnio na swoim Instagramie pokazała zdjęcie w zimowej stylizacji. Ciepła wełniana czapka i szal to podstawa ale to puchówka za kolano w kolorze butelkowej zieleni zagrała pierwsze skrzypce. To kurtka marki Candy, którą teraz kupcie również na wyprzedaży za 179 zł (wcześniej kosztowała 259 zł). Zobaczcie sami jak się prezentuje!

Kurtki puchowe to idealne rozwiązanie na zimowe dni, teraz znajdziecie je na wyprzedażach w bardzo atrakcyjnych cenach. Są ciepłe, kolorowe i bardzo uniwersalne, można je nosić dosłownie do wszystkiego. W popularnych sieciówkach takich jak H&M, House czy Reserved, gdzie teraz szaleją wyprzedaże, znajdziecie bardzo duży wybór stylowych i ciepłych kurtek! Krótkie kolorowe, długie płaszcze puchowe czy długość za kolano w dosłownie wszystkich kolorach, zobaczcie co wybrać dla siebie!

Poniżej najmodniejsze kurtki puchowe z wyprzedaży 2019/2020 za mniej niż 150 zł!

1. Podobną kurtkę do tej którą nosi Paulina Sykut Jeżyna znajdziecie na wyprzedaży w Reserved. Kosztuje teraz 119,99 zł (przeceniona ze 199 zł).

Mat. prasowe

2. Ciepły puchowy płaszcz z House w stylowym granacie to inwestycja na kolejne sezony! Kosztuje teraz tylko 139,99 zł (przeceniony z 229,99 zł).

Mat. prasowe

3. Metaliczna dwustronna kurtka to nasz hit z wyprzedaży! Kupicie ją w Cropp za 99,99 zł (wcześniej kosztowała 229,99 zł).

Mat. prasowe

4. Odpinany kaptur, pasek w tali i duże kieszenie to strzał w dziesiątkę! Najmodniejszy kolor sezonu musztardowy to prawdziwa perełka, którą znajdziesz w H&M! Aktualnie kosztuje 119,90 zł (przeceniona z e199,99 zł).

Mat. prasowe

5. Biała prosta puchówka z kołnierzem to must-have sezonu w super cenie! Kupicie ją w sieciówce Sinsay za jedyne 59,99 zł (przeceniona ze 159,99 zł).

Mat. prasowe