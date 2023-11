Paulina Sykut-Jeżyna była jedną z gwiazd, które współprowadziły Polsat SuperHit Festiwal. Z racji tego pogodynka ostatni weekend spędziła w Sopocie i na Instagramie umieściła obszerną relację, pokazując jak spędzała czas nad morzem. Dzięki temu możemy podziwiać jej wiosenne stylizacje. Jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę. Zobaczcie, jaką markę sukienki tym razem wybrała!

Reklama

Paulina Sykut-Jeżyna w panterce!

Dziennikarka nie po raz pierwszy zachwyca swoim stylem. Jej zestawy uwielbiają kobiety w całym kraju, a pod każdą stylizacją, którą publikuje pojawia się mnóstwo pytań o sklepy, z których pochodzą elementy jej garderoby. Gwiazda zazwyczaj stawia na dziewczęce stylizacje i uwielbia sukienki. W ostatnim czasie szczególnie upodobała sobie modele marki Just Paul. Ich projekty zakłada na czerwony dywan, pojawiała się w nich też w programie "Taniec z Gwiazdami", a teraz wybiera je również na co dzień.

Model, który niedawno wybrała to kopertowa sukienka Clementine z lekko asymetrycznym dołem, nawiązująca do mody z lat 60. Jej cena to 800 zł. Uzupełnieniem tej stylizacji była jeansowa kurtka z H&M i opaska Reserved, którą Paulina Sykut-Jeżyna zakłada ostatnio do wielu stylizacji.

Dodatki, które wybrała gwiazda sprawiają, że stylizacja wygląda casualowo, ale zakładając do sukienki czarne sandałki lub klasyczne szpilki bez problemu stworzymy wieczorowy look. Podoba Wam się sukienka Just Paul?

Zobacz także: Paulina Sykut zadała szyku w sukience polskiej marki. Sprawdźcie, gdzie ją kupicie!

Sukienka Just Paul Wildest Moments Clementine cena 800 zł

Instagram

Niedawno podobny model wybrała Joanna Koroniewska.