Paulina Sykut - Jeżyna tą stylizacją rozbiła bank! Jej kurtka to prawdziwy hit, ale to te spodnie będą królować w 2021!

Paulina Sykut - Jeżyna po raz kolejny udowadnia, że nie bez powodu jest nazywana jedną z najlepiej ubranych Polek. Gwiazda zachwyciła swoim najnowszym total lookiem wielu fanów, a my w szczególności zwróciliśmy uwagę nie tylko na fantastyczną puchówkę prezenterki, ale także na jej niesamowite spodnie! To właśnie one będą rządzić w 2021 roku! Zobaczcie sami!

Zobacz także: Paulina Sykut-Jeżyna w ultra kobiecej sukience z sieciówki! "Powiew wiosny zimą"

Paulina Sykut - Jeżyna w spodniach, które będą rządzić w 2021 roku

Paulina Sykut - Jeżyna należy do grona gwiazd, które przywiązują ogromną wagę do swoich stylizacji. Prowadząca "Taniec z gwiazdami" w swojej szafie ma mnóstwo fantastycznych elementów garderoby, zarówno od znanych projektantów, jak i z popularnych sieciówek. Gwiazda doskonale potrafi również łączyć ze sobą dodatki, dlatego każdy jej total look, jest dopracowany w stu procentach. Fanki chętnie inspirują się stylem pogodynki i często dopytują, gdzie można dostać poszczególne elementy garderoby gwiazdy.

Tym razem Paulina Sykut - Jeżyna pochwaliła się stylizacją, w której główną rolę gra różowa puchowa kurtka marki Fluff. Do tego gwiazda dobrała szarą bluzę oraz kapelusz w odcieniach fioletu, a także ciemne spodnie dzwony. Fani są zachwyceni total lookiem prezenterki i zostawili pod jej postem mnóstw komplementów.

- jaka piękna stylizacja 😍🔥 - 😍😘 Pięknie wyglądasz 😘😍 - Ślicznie dobrane kolory - Łaaał, piękne zdjęcie Paulinko, śliczna kurtka 🔥🔥 ładny uśmiech💙💙💙💙🌺🌺 - piszą fani.

Zobaczcie sami najnowszą stylizację Pauliny Sykut - Jeżyny!

Instagram

Jak już wspomnieliśmy, nam w szczególności spodobały się spodnie gwiazdy, bo jest to model, który będzie rządził w 2021 roku. Dzwony wracają do łask, dlatego jeśli jeszcze nie masz ich w swojej szafie, to powinnaś koniecznie nadrobić zaległości. W podobnych spodniach widzieliśmy niedawno również Agnieszkę Woźniak - Starak, która z najnowszymi trendami jest zawsze na bieżąco.

A Wam jak się podobają? Skusicie się na taki model?