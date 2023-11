1 z 5

Wybierasz się na randkę ze swoim mężczyzną? A może idziesz na spotkanie z przyjaciółkami? Nie wiesz co na siebie założyć? My już wiemy i z chęcią ci podpowiemy! ;) Idealnym rozwiązaniem będzie urocza koronkowa sukienka. My znaleźliśmy idealną propozycję - taką sukienkę założyła Paulina Krupińska.

Gdzie można taką kupić? Znamy markę i cenę!

Zobacz też: Paulina Krupińska już tak nie wygląda. Gwiazda ma nową fryzurę!

Więcej: Paulina Krupińska zakłada swój biznes. Zainspirowały ją... własne dzieci! Co zamierza?