- W Polsce każdego roku ok. 14. tysięcy kobiet dowiaduje się, że ma raka piersi. To jedna z najczęstszych przyczyn umieralności kobiet w naszym kraju. Co roku na raka piersi umiera bowiem ok. 5 tys kobiet (ok. 13 dziennie) przede wszystkim z powodu wykrycia choroby w zbyt zaawansowanym stadium.

13 kobiet dziennie!!! Dużo..prawda?

Czas pokonać raka piersi!!!! Dlatego kochane badajmy się i wesprzyjmy misje uwolnienia świata od raka piersi - kontynuowała modelka.