Na pokazie z okazji 10-lecia Łukasza Jemioła Paulina Drażba zaprezentowała swój nowy look. Niestety, naszym zdaniem, nie była to udana premiera. Po pierwsze, dziennikarka wybrała dopasowaną srebrną sukienkę przypominającą zbroję, która niezbyt dobrze układała się na jej biuście. Po drugie, dekolt, a także rozcięcie tej sukienki niepokojąco przypominało przedziałek nowej fryzury Pauliny Drażby. Tylko po co?! Równie niedobrym pomysłem był płaszcz z trzech rodzajów materiałów, który dziennikarka narzuciła sobie na ramiona. Naszym zdaniem był w zupełnie innym stylu i średnio pasował do jej kreacji! Krótko mówiąc, nie był to udany stylowo wieczór. A może jesteśmy zbyt surowi. Zagłosujcie!

