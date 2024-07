Uwaga, to będzie hit jesieni. Długie kamizelki zdobywają serca gwiazd. I nic dziwnego! Dają tyle możliwości. Do wyboru mamy wiele różnych modeli. Zobaczcie sami!

Można, tak jak Paulina Drażba na prezentacji jesiennej ramówki TVP postawić na kolor. Jej kamizelka pochodzi z kolekcji Simple i przyciąga uwagę pięknym, nasyconym różem. Można też jak Aneta Kręglicka wybrać klasyczną czerń w wydaniu oversize. To idealne rozwiązanie na czerwony dywan! Była Miss Świata w tym projekcie duetu MMC pojawiła się na ich ostatnim pokazie mody. Wersję casualową zaprezentowała z kolei Jessica Alba. Swoją nieco krótszą dopasowaną kamizelkę założyła do zwyczajnej wzorzystej sukienki.

A wy co sądzicie o tym trendzie? Długie kamizelki… hot or not?

Paulina Drażba na prezentacji ramówki TVP

Dwurzędowa kamizelka w kolorze fuksji marki Simple, cena 799 zł

Aneta Kręglicka na pokazie mody duetu MMC

Elegancki zestaw: szara sukienka i czarna kamizelka

Jessica Alba na spacerze w Nowym Jorku

Duże okulary znowu modne!