Na pokaz przyszedł też pisarz Michał Witkowski. Trochę nas to zaskoczyło, ponieważ Witkowski niedawno przyznał, że jego bywanie na salonach, chodzenie na pokazy mody i wszystkie ekscentryczne kreacje, które specjalnie szył, były tylko sposobem, aby zebrać materiały na kolejną książkę o prawdziwej twarzy show-biznesu. Pisarz po wpadce z czapką z faszystowskimi naszywkami powiedział, że znika z salonów, by pisać. A jednak chyba pokazy mody pokochał zbyt mocno, by z nich zrezygnować. A może szykuje drugą część książki...