Nagrody Nickelodeon Kids Choice Awards przyznawane są od 1986 roku głosami młodzieży z całego świata. W tym roku gala odbyła się w kalifornijskim Inglewood. Uroczystość poprowadził Blake Shelton, juror amerykańskiego "The Voice", a prywatnie partner Gwen Stefani. Na imprezie pojawiła się… Patrizia Kazadi. Polska gwiazda wybrała na tę okazję piękną różową suknię do ziemi. Aby nie było zbyt nudnie do tego zastawu piosenkarka dodała metaliczną ramoneskę. Nie jesteśmy pewni, czy była to dobra decyzja. A wy, jak oceniacie jej stylizację? CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

Patricia Kazadi na gali Nickelodeon Kids Choice Awards.

East News

Mocny akcent stylizacji Patricii Kazadi... metaliczna kurtka! Pasowała do różowej sukni?!

East News

Co myślcie o kolczykach z perłami, które założyła Patricia Kazadi?

