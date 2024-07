1 z 6

Jeśli kiedykolwiek przyszła Wam do głowy myśl, że moda to biznes a nie sztuka to zaraz zmienicie zdanie. Brytyjska marka Ralph & Russo pokazała właśnie nowe modele butów, które zawstydziłyby Kopciuszka i... Carrie Bradshaw. Zajrzyjcie do naszej galerii, żeby przyjrzeć się lepiej tym zachwycającym czółenkom – i dowiedzieć się ile kosztują.

