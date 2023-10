W tym sezonie zdecydowanie nie możemy narzekać na brak imprezowych inspiracji. Projektanci stanęli na wysokości zadania i przygotowali kreacje, które gwarantują mocne wrażenie. Stylizacje prezentowane przez modelki na wybiegach wykonane były z mocno odbijających światło materiałów, a także zdobiły je liczne cekiny, kryształki i połyskujące aplikacje. Na pierwszy plan wysunęły się także fasony z piórami. Efektowne looki nawiązujące do tendencji z pokazów świetnie sprawdzą się podczas eleganckich kolacji, wyjść do klubów, eventów oraz wieczornych randek, a także zimowych balów sylwestrowych i świątecznych spotkań.

Kosmiczny blask

W najbliższych miesiącach bez obaw możesz inwestować w srebro. Galaktyczny trend to pewnik jeśli chcesz zabłysnąć przed znajomymi. Na jesiennych pokazach srebrzystym blaskiem mieniły się zarówno suknie (Andrew GN, Azzaro, Angel Schlesser, Balenciaga, Cowan, Del Core, Agatha Ruiz De La Prada), jak i spodnie (Custo Barcelona) oraz kombinezony i płaszcze (Balmain). Połyskujące tkaniny dobrze odnajdują się także na butach i torebkach, więc jeśli srebrne total looki to dla ciebie przesada odważ się na lśniące dodatki.

East News, Imax

Połysk w kolorze

Choć srebro było zdecydowanie najpopularniejszym kolorem na wybiegach nie zabrakło również błyszczących kreacji w odcieniach złota (Balmain, Versace, Burberry, Casa Preti), różu (Armani Prive), niebieskiego (Elie Saab, 16Arlington) oraz zieleni (Custo Barcelona). Tego typu błyszczące fasony najlepiej wyglądają w monochromatycznych wersjach, więc odpuść przy nich ryzykowne eksperymenty i zakładaj jeden kolor od stóp do głów, ewentualnie w towarzystwie stonowanej bieli, czerni, granatu czy beżu.

East News

Pióra

Mogą pokrywać całą kreację lub pojawiać się wyłącznie przy dekolcie czy rękawach. Pióra pojawiły się w kolekcjach takich marek, jak np. Christain Dior, Georges Hobeika, Germanier, Azzaro, Grimaldi, RVNG, Montenegro, Naeem Khan, Del Core oraz Mark Fast. Szczególne wrażenie robiły te w intensywnych pomarańczowych, niebieskich, żółtych, czerwonych i zielonych barwach. W przypadku pierzastych zdobień liczy się mocne wrażenie dlatego świetnie pasują do połyskujących tkanin i cekinów. Przy tak efektownych kreacjach pilnuj, by fryzura była prosta, a makijaż raczej dość minimalistyczny. Nie musisz też dodatkowo zakładać biżuterii.

East News

Cekiny i lśniące aplikacje

Wybiegowe looki pełne były też cekinów i połyskujących aplikacji. Cekinowe garnitury (Azzaro, Philipp Plein), dzwony i długie suknie (Christian Dior) to niewątpliwie opcja dla odważnych. Noś je solo lub by stonować ich krzykliwy charakter zakładaj do nich przeskalowane marynarki w męskim stylu jak na pokazie Givenchy lub dzianinowe swetry jak na wybiegu Christiana Diora.