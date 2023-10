Ten sezon zdecydowanie nie zawodzi pod kątem różnorodności. Projektanci puścili wodze fantazji i w nowych kolekcjach dali pole do popisu efektownym wzorom. Faworytami są teraz motyw tie-dye i paski. Warto dać im szansę i podkręcić nudne, klasyczne stylizacje, zwłaszcza, że świetnie pasują zarówno do tych sportowych, casulowych, plażowych, jak i eleganckich oraz wieczorowych. Plusem wzorów jest też to, że nadają outfitom trendestterski sznyt i są bardzo insta-friendly. W sieciówkach i sklepach internetowych już teraz widać ogrom ubrań i dodatków z motywem tie-dye i pasków.

Motyw tie-dye

Psychodeliczny wzór z lat 90. przypominający spraną farbę, już od kilku ostatnich sezonów zaznaczał swoją obecność na wybiegach. Teraz jednak mieści się w czołówce najważniejszych wiosennych trendów. Kreacje tie-dye miały na sobie modelki na pokazach Acne Studios, Sportmax, Dior i Aniye By, All That She Loves, Baja East i Ceren Ocak. Wzór zdobił nie tylko pojedyncze części garderoby, ale bardzo często wystepował w wersji total look. Jeśli lubisz kreatywne zajęcia możesz sama ozdobić ubrania motywem tie-dye z pomocą barwników i gumek recepturek. YouTube i Pineterst są pełne tutoriali DIY i inspiracji.

Paski

Projektanci zafundowali paskom powrót w wielkim stylu. W barwnej, energetycznej wersji pojawiły się na pokazie Versace, Dolce&Gabbana, Dior, Mark Fast, shi. RT, Maryling, Ashish, Cividini, Pilar Dalbat i Andres Sarda, a w monochromatycznym klimacie wystąpiły w kolekcjach Louis Vuitton i Chocheng. Jeśli lubisz eksperymenty i balansowanie na krawędzi noś je od stóp do głów i łącz z innymi geometrycznymi lub kwiecistymi wzorami.

