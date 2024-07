Jedni uwielbiają odrobinę ekstrawagancki, romantyczny, a niekiedy wręcz androginiczny styl Kate Bosworth, inni go nienawidzą! My zaliczamy się do tych pierwszych :) Na trwającym teraz w Paryżu Tygodniu Mody Kate pokazała, że najnowsze trendy potrafi interpretować na swój sposób! Biała koszula z kołnierzykiem, zdobiona cekinami kamizelka, wzorzyste spodnie, buty niczym pantofelki Kopciuszka, a do tego gładko zebrane włosy... Prawdziwy miks! My jesteśmy na tak - a wy?

