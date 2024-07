Okłady z cebuli można wykonywać z gotowanej lub upieczonej cebuli – najlepiej się sprawdzi przy czyrakach, ropniach, ranach i owrzodzeniach. Zapobiega tworzeniu się blizn w trakcie gojenia. Z kolei miazga ze świeżej cebuli ma zastosowanie przede wszystkim przy odmrożeniach, oparzeniach, wysypkach, wągrach, piegach, ale także wrzodach i ranach.

Reklama

Cebula jest znana z prozdrowotnych właściwości. Poprawia odporność, ma działanie antybakteryjne i jest łatwo dostępnym źródłem naturalnej witaminy C.

Okłady z cebuli na rany

Okłady z cebuli stosowano już w medycynie ludowej, by leczyć wrzody i inne rany na skórze.

Przepis 1: Obierz cebulę, włóż do małego garnka, zalej wodą i gotuj na wolnym ogniu. Pilnuj, by się nie przypaliła. Po około 20 minutach, gdy powinna się już rozgotować, zmiksuj i pozostaw do ochłodzenia. Nałóż na zmienioną chorobowo skórę i przyklej opatrunek. Stosuj codziennie do momentu, aż rana się zagoi.

Przepis 2: Obierz dużą cebulę. Zetrzyj na tarce. Dodaj jedną łyżkę miodu, jedną łyżeczkę mąki pszennej. Wyciśnij pół tubki maści Tormentiol lub Tormental (maść o działaniu przeciwzapalnym i ściągającym), wszystko wymieszaj. Nakładaj na wrzody, czyraki.

Okłady z cebuli na hemoroidy

Rozgotowaną cebulę zmiksuj i zostaw do wystygnięcia. Wprowadź masę na zewnątrz w okolice odbytu. Najwygodniej jest zastosować podpaskę higieniczną, by nie doprowadzić do zabrudzenia bielizny i jednocześnie do wyschnięcia miazgi. Okład z cebuli na hemoroidy zmieniaj co kilka godzin.

Zobacz także

Okłady z cebuli przy bólu głowy i trądziku

Cebulę posiekaj, wymieszaj z solą i mlekiem. Miazgę cebulową nakładaj na czoło. Przy zagrzaniu się, zmień okład. Możesz stosować także przy bólu gardła i opuchniętych stopach. W przypadku cery trądzikowej, zetrzyj dwie średnie cebule i nałóż na oczyszczoną skórę. Po 20 minutach zmyj letnią wodą.

Cebula na rozstępy i blizny

Świeżą cebulę (najlepiej czerwoną) pokrój na plastry i przykładaj trzy razy dziennie na rozstępy, najlepiej tuż po kąpieli.

Odkrój czubek cebuli i masuj nią około minuty skórę dotkniętą rozstępami lub bliznami. Następnie tę samą cebulę zmiksuj i obłóż jeszcze raz te miejsca papką na 5 minut.

Zetrzyj cebulę na małych oczkach, by puściła sok. Namocz bandaż w soku i owiń części ciała dotknięte rozstępami. Pozostaw na noc.

Udało ci się zwyciężyć w walce z trądzikiem, ale na ciele pozostały nieestetyczne ślady. Wypróbuj 4 domowe sposoby na blizny po trądziku.

Usuwanie rozległych i poważnych zmian skórnych lepiej powierzyć specjalistom. Dowiedz się czym jest sonoforeza.

Szukasz naturalnych sposobów na ujednolicenie kolorytu skóry? Skorzystaj z naszych sposobów na przebarwienia skóry po trądziku.