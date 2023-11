W torebce kobiety powinien znaleźć się krem do twarzy i puder, który nada właściwego koloru twarzy. Cienie do powiek i eyeliner natomiast podkreślą oczy i sprawią, że spojrzenie będzie głębsze. Warto zadbać też o produkty odświeżające, takie jak hydrolat i chusteczki antybakteryjne.

Duże tempo życia i liczne spotkania w ciągu dnia sprawiają, że warto mieć kosmetyczkę zawsze przy sobie, np. w torebce. Dzięki kosmetyczce można odświeżyć makijaż, zwłaszcza gdy pogoda nie sprzyja i deszcz popsuł make-up lub w okresie letnim, gdy skóra zaczyna się świecić od upału. Kosmetyczka powinna zawierać kilka uniwersalnych produktów, które zadbają o dobry wygląd.

Kosmetyki do makijażu – krem do twarzy, puder, podkład, cienie do powiek, eyeliner

W kosmetyczce kobiety powinny znaleźć się produkty umożliwiające zrobienie szybkiego i pełnego makijażu. Podstawowym produktem jest krem do twarzy, ponieważ przed nałożeniem innych substancji, należy skórę nawilżyć. Dodatkowym plusem noszenia kremu w kosmetyczce jest to, że można użyć go w każdej sytuacji do różnych części ciała, np. do spierzchniętych dłoni. Trzeba pamiętać o dostosowaniu kremu do danej pory roku. Zimą warto używać kremu odżywiającego, a latem – o lekkiej, nietłustej formule. Następnym produktem obowiązkowym jest podkład oraz puder, które dodadzą twarzy odpowiedniego kolorytu. Podkłady najczęściej są w postaci płynnej i nakłada się je palcami, gąbeczką lub pędzlem. Puder utrwala położony podkład i przydaje się w ciągu dnia w celu zmatowienia świecącej się skóry. Ostatnio na rynku kosmetycznym pojawiły się podkłady i pudry mineralne, które zrobione są z naturalnych substancji. Ich atutem jest lekkość, ponieważ nie tworzą „efektu maski” oraz pielęgnacja, bo odżywiają skórę i nie zatykają porów. Idealnym dopełnieniem kolorytu cery jest róż lub bronzer (w zależności od karnacji), za pomocą którego nadaje się blask i podkreśla rysy twarzy.

Ważnym elementem makijażu jest również podkreślenie oczu. W tym celu warto mieć w kosmetyczce cienie do powiek (minimum trzy, w różnych tonacjach). Należy pamiętać, że najciemniejszy cień kładzie się na zewnętrznej części powieki, jaśniejszy pośrodku, a najjaśniejszy w wewnętrznym kąciku oraz na łuku brwiowym. Wyraziste spojrzenie podkreśli kredka do oczu lub eyeliner. Na koniec należy użyć tuszu, który w zależności od potrzeby wydłuży lub pogrubi rzęsy.

W kosmetyczce musi również znaleźć się pomadka lub błyszczyk, które są dopełnieniem każdego makijażu.

Produkty odświeżające – chusteczki antybakteryjne, hydrolat

W każdej kosmetyczce warto mieć również produkty, które w nagłych potrzebach odświeżą skórę. Niezastąpione są mokre chusteczki antybakteryjne, zwłaszcza jeśli często korzysta się z toalet publicznych. W damskiej kosmetyczce powinien znaleźć się również hydrolat, który jest produktem ubocznym produkcji olejków eterycznych. Zachowuje on właściwości rośliny, z której jest zrobiony, dzięki czemu może mieć właściwości antyseptyczne, odkażające i pielęgnujące. Można zakupić go w opakowaniu z atomizerem i stosować na różne części ciała w celu odświeżenia. Stosuje się go również jako tonik przed nałożeniem kremu na twarz oraz jako utrwalacz makijażu mineralnego – wystarczy spryskać cerę przed i po makijażu.