Podkłady mineralne składają się z naturalnych substancji. Dzięki temu są one świetnym zamiennikiem drogeryjnych fluidów. Pudry mineralne dopasowuje się do rodzaju cery (zarówno do suchej, jak i tłustej). Pod nie nakłada się filtry i emulsje matujące.

Reklama

Podkład mineralny może być sypki lub w kompakcie. Nie ma on zapachu ani nie zapycha porów. Taki podkład jest świetną odmianą dla fluidów z drogerii.

Korzyści ze stosowania podkładów mineralnych

Podkłady mineralne mają naturalny skład. W przeciwieństwie do fluidów drogeryjnych, nie zawiera one szkodliwych substancji. Kosmetyki te mają między innymi wysoką zawartość cynku, który łagodzi podrażnień. Dzięki takim podkładom skóra może swobodnie oddychać i nie jest zapychana chemikaliami. Podkłady dobrych marek kryją tak samo dobrze jak podkłady drogeryjne, a przy tym wyglądają bardzo naturalnie na twarzy. Obecnie dostępna jest ich szeroka gama kolorystyczna. Każda może zatem znaleźć podkład idealnie dopasowany do rodzaju cery.

Dlaczego warto stosować podkłady mineralne?

Podkłady mineralne stosuje się najczęściej latem i wiosną. Zawierają one zatem także filtry chroniące przed promieniowaniem słonecznym. Taki preparat delikatnie matuje oraz świetnie stapia się z cerą za sprawą lekkiej formuły. Na cerę tłustą należy nakładać podkłady na sucho, a dla cery suchej i wrażliwej zaleca się wykonywać okrężne ruchy na mokro.

Zobacz także

Jak wybrać odcień odpowiednio dopasowany do twarzy?

Przed wyborem podkładu mineralnego pod kątem odcieni, najpierw należy wybrać najlepszą markę. W tym celu warto poczytać recenzję danej firmy oraz zobaczyć w internecie efekty stosowania takiego podkładu. Najlepiej natomiast zdobyć próbki kosmetyku.

Jeśli znasz swoją cerę i wiesz, jaki odcień podkładu jest Ci potrzebny, to sprawa jest dużo prostsza. W przeciwnym razie należy zamówić po jednej próbce z kilku tonacji o podobnym poziomie jasności.

Reklama

Co pod minerały?

Pod mokre bazy najlepiej jest stosować klasyczne, szybko wchłaniające się kremy. Pod podkładem mineralnym dobrze sprawdzają się też filtry i emulsje matujące. W przypadku cery przetłuszczającej się należy zastosować przypudrowanie. Warto stosować do tego puder bambusowy, ryżowy lub perłowy. Następnie nakłada się minerały za pomocą pędzli z włosem syntetycznym. Aby uzyskać mocne krycie, należy zastosować zamoczony flat top lub gębkę typu BB. Ruchy powinny być wcierające i koliste. Jeśli naszym celem jest delikatne krycie, warto zastosować pędzle typu stippling - niezbyt zaokrąglone, zbite i lekko ścięte. W takim przypadku nakładamy kosmetyk przez delikatne omiatanie twarzy pędzelkiem.