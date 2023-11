1 z 5

Każdy kto widział film „Czarny Łabędź”, zna Benjamina Millepieda jako choreografa. Jednak teraz nadarza się okazja aby zobaczyć byłego dyrektora paryskiej opery w nowej roli – reżysera.

Francuska marka dermokosmetyczna Nuxe zaprosiła Millepieda do nakręcenia nowego spotu reklamowego, w którym taniec łączy się z filmem – zobaczcie spot poniżej i zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się wszytskiego co musicie wiedzieć o nowej kampani Nuxe „Instinctive Beauty”.