Nuxe Suchy olejek Huille Prodigieuse Or, 107 zł/50 ml

Ten olejek to legenda kosmetologii. Kobiety na całym świecie stosują go na twarz (chroni przed szkodliwym działaniem zanieczyszczonego środowiska) i włosy (wspaniale je wzmacnia i nadaje im blasku), ufając jego kompletnie naturalnej formule i rozświetlającym właściwościom. No i ten zapach!