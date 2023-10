4 z 6

Zestaw pomadek Mini Everyday Nude

Zestaw zawierający trzy matowe pomadki do ust w odcieniach nude: Purity, Sin i Pulse. Mają formułę kredek i pomyślane są tak, by można je wykorzystywać jako pomadki, konturówki do ust i róże do policzków. Zapewniają mocno matowy efekt, ale nie wysuszają ust! Zestaw z temperówką kosztuje 109 zł.