Twoja kosmetyczka pęka w szwach, a nadal masz wrażenie, że nie masz wszystkiego do makijażu? Czas polubić kosmetyki typu "wszystko w jednym" - wymodelują i rozświetlą twarz, pomalują powieki i policzki, a nawet zastąpią szminkę!

Palety do makijażu: same zalety

Palety do makijażu mają same zalety - są wielofunkcyjne, poręczne, niewielkie i mają dopasowane do siebie kolory, co pozwala uniknąć makijażowej wpadki. Pomalujesz nimi całą twarz - róże, brązery i rozświetlacze mogą zastąpić przecież cienie do powiek (i odwrotnie). A do tego wcale nie kosztują dużo! Oto nasze ulubione palety do makijażu (oraz jeden wszystkorobiący puder!) - w cenach na każdą kieszeń!