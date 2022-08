Agnieszka Woźniak-Starak to niekwestionowana ikona stylu, która coraz częściej zaskakuje nas swoimi lookami w "Dzień Dobry TVN". Jakiś czas temu pojawiła się w studiu na przecięciu ulicy Hożej i Marszałkowskiej w Warszawie w pięknej beżowej koszulowej sukience, którą zestawiła z kultowymi już beżowymi botkami od Isabel Marant (2800 zł). I to właśnie kolor jej botków - przybrudzony beż będzie największym hitem jesieni 2021! Zobaczcie, jak prezentuje się jej look. Modne beżowe botki na jesień 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak Stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak z beżową koszulową sukienką i hitowymi beżowymi botkami-kowbojkami wzbudziła duże zainteresowanie wśród jej fanek - doskonale to rozumiemy, ponieważ takie klasyczne looki Agnieszki kochamy najbardziej! Jeśli zakochałaś się w tej stylizacji, a zwłaszcza w tych botkach, postaw na jeden z kultowych modeli właśnie w tym stylu. Znajdziesz je w Mohito, Reserved, Born2Be i innych sklepach online już od 59 złotych. Klasyczne beżowe botki w stylu kowbojek to zdecydowany must have tej jesieni. Możesz je zestawiać tak jak Agnieszka Woźniak-Starak - z koszulowymi sukienkami , długimi spódnicami lub twoimi ulubionymi jeansami . Możliwości jest wiele! Wykorzystaj oferowane przez Eobuwie kody rabatowe i zamów modne w tym sezonie kozaki kowbojki bez obaw o koszty. Skusisz się na podobne kozaki w sezonie jesienno-zimowym 2021/2022? Bo my z pewnością tak!