Już jest nowa promocja 2+2 w Rossmannie! Tym razem z promocji mogą skorzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ponieważ obejmuje ona produkty do pielęgnacji twarzy i promowana jest pod hasłem „Pielęgnuj swój blask”. Kosmetyki, biorące udział w promocji można kupić standardowo w sklepach stacjonarnych i online. Do kiedy będzie trwała nowa promocja 2+2 w Rossmann?

Kto może skorzystać z promocji 2+2 w Rossmann?

W ramach majowej promocji „Pielęgnuj swój blask” w Rossmannie możemy kupić kremy do twarzy, maski, toniki, żele do mycia twarzy, produkty do demakijażu oraz płyny micelarne. Aby skorzystać z promocji 2+2 musimy wybrać cztery różne produkty, biorące udział w przecenie i dwa najtańsze otrzymamy za darmo. Z majowej okazji mogą skorzystać wszyscy członkowie klubu Rossmann w dniach 21 do 31 maja włącznie:

Zdrowa i promienna cera to podstawa! A my Wam w tym pomożemy ???? W dniach od 21 do 31 maja skorzystaj z promocji 2+2 GRATIS na 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy. Promocja jest jednorazowa i obowiązuje w Klubie Rossmann - czytamy na Instagramie marki.

Zamierzacie skorzystać z promocji 2+2 w Rossmann?

Nowa promocja 2+2 w Rossmann dotyczy produktów do pielęgnacji twarzy

